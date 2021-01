Ally McBeal - S01 E08 - L'Etoile du Bonheur

Lasse de la vacuité de sa vie de couple, Marci Hatfield décide de divorcer. Elle s'adresse au cabinet Fishman et, après une brève entrevue, décide de travailler avec Ally et Georgia. Mais au tribunal, Fish utilise une tactique qui, par ricochet, amène à discuter de la moralité de chacune des deux parties en conflit. De son côté, Elaine se plaint à ses employeurs de l'atmosphère détestable qui règne au bureau. Elle se dit prête à attaquer le cabinet en justice et demande notamment que soient améliorées les conditions de travail de toute l'équipe. Billy et Georgia sont, quant à eux, confrontés à une crise conjugale...