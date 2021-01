Ally McBeal - S01 E09 - Une histoire cochonne

L'ambiance est plutôt détendue au bureau depuis quelque temps. A tel point qu'Ally, prenant son courage à deux mains, décide de raconter à ses collègues une histoire graveleuse que Renee lui a narrée. Elle est soudain interrompue par l'irruption de la très sexy Jennifer Higgin. Celle-ci menace de poursuivre le cabinet en justice pour harcèlement moral. Elle reproche en effet à ses collègues féminines de ne pas supporter ses tenues provocantes et de l'empêcher de travailler dans de bonnes conditions. Elle explique à l'assemblée stupéfaite qu'il s'agit selon elle de jalousie pure et simple et qu'elle est bien décidée à en apporter la preuve...