Ally McBeal - S01 E11 - Mariage à trois

Elaine souhaite réussir sa veillée de Noël comme elle réussit sa vie professionnelle : avec brio ! Pour l'occasion, et afin d'éviter toute fausse note, elle n'hésite pas à recruter des chanteurs professionnels, chargés d'entonner quelques airs appropriés en lieu et place de ses invités. Mais tous n'ont pas les mêmes préoccupations : Fishman présente à Ally et Cage un cas pour le moins surprenant. Il s'agit de trouver un moyen de marier légalement trois personnes. Ally reste sceptique quant à la possibilité et l'opportunité d'une telle union. Finalement, elle s'élève contre cette idée, qu'elle trouve moralement inacceptable. En y réfléchissant, Billy s'aperçoit qu'il vit lui aussi une très étrange relation avec Georgia et Ally...