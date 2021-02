Ally McBeal - S02 E19 - Si on dansait ?

Georgia et Billy essaient de sauver leur couple en suivant une thérapie. Nelle, John et Richard défendent un cabinet d’avocats accusé de discrimination sexiste envers Marianna Hopper. En cause, une promesse de valorisation de poste non tenue parce qu’elle est tombée enceinte. Quant à Elaine, elle s'entraîne pour un concours de danse mais son partenaire se blesse à la dernière minute ...