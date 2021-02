Ally McBeal - S02 E22 - Illusions perdues

Ally et John défendent une femme accusée d'escroquerie par son mari. Après deux ans de relation, il a découvert de nombreuses lettres adressées à un même homme, un certain Michael, dont la première date d'une dizaine d'année. Il en conclut que sa femme ne l'a jamais aimé, qu'elle s'est mariée avec lui par intérêt et l'attaque donc pour fraude qualifiée... De son côté, la femme affirme que Michael est un personnage fictif. En plein jugement, Ally est assaillie d'hallucinations, ce qui les oblige à repousser l'audience.