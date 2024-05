Culture • Société

Attitude provocante, look excentrique, humour potache : l’esprit punk a irrigué la mode, la culture, son esthétique et ses idées. C’est les imprimés Sid Vicious sur nos T-shirts ; c’est le Joker héros le plus punk du cinéma ; c’est aussi ces écolos radicaux qui balancent de la soupe sur la Joconde pour se faire entendre. On en trouve des traces jusque dans la bouche de politiques en manque de Street Cred. Pourtant cette tendance punk s’éloigne largement de ses racines agressives et subversives. Alors c’est quoi être punk aujourd’hui ?