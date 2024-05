Les docs d’Ambre Chalumeau - Êtes-vous punk ? - Partie 2

50 ans après avoir poussé ses premiers cris, le punk n’est pas mort, il mord encore. Attitude provocante, look excentrique, humour potache : l’esprit punk a irrigué la mode, la culture, son esthétique et ses idées. Ce sont les imprimés Sid Vicious sur nos T-shirts ; c’est le Joker héros le plus punk du cinéma ; ce sont aussi ces écolos radicaux qui balancent de la soupe sur la Joconde pour se faire entendre. On en trouve des traces jusque dans la bouche de politiques en manque de Street Cred. Pourtant, cette tendance punk s’éloigne largement de ses racines agressives et subversives. Alors c’est quoi être punk aujourd’hui ? Pour décrypter cet héritage rebelle et foutraque, Ambre Chalumeau et son équipe nous invitent à un voyage dans le temps, à l’époque des épingles à nourrice, clous et autres crêtes iroquoises. Le concert totalement fou des Sex Pistols sur la Tamise, le lancement de la boutique SEX de Vivienne Westwood, l’humour trash des premiers groupes français… Des punks d’hier et d’aujourd’hui nous racontent les coups d’éclat de cette histoire qui n’en finissent pas d’inspirer, génération après génération, les jeunes qui cherchent à bousculer leur époque.

En savoir plus sur Ambre Chalumeau