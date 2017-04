American wives - Saison 01 Episode 10 - Mauvaise presse  

Claudia reçoit chez elle l’une de ses plus vieilles amies, Hannah White, dont le mari est mort au combat deux ans plus tôt. Mais celle-ci a été prévenue par un officier du même régiment que son mari qu’il ne serait pas mort comme on le lui a annoncé, en Afghanistan, sur le terrain, mais tué par un soldat américain en Afghanistan. Elle compte donc demander qu’une enquête soit ouverte, ce qui met Claudia et Michaël dans une situation très embarrassante.