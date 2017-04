Après la disparition du major Sherwood, Claudia décide de rester avec Denise qu’elle sent fragile et susceptible de faire une bétise. Ce moment de crise aura l’avantage de rapprocher la mère et le fils, Jeremy essayant de protéger sa mère et de la soutenir dans cette épreuve terrible. Roland aussi veut l’aider et propose à Claudia de passer le voir à l’hôpital pour prendre une ordonnance de somnifères.