Joan et Roland sont à l’hôpital, le verdict du médecin tombe : Joan doit rester alitée jusqu’à nouvel ordre. Ca chamboule beaucoup de choses et a même des répercussions sur Trevor qui passe du statut de chauffeur à celui d’assistant-nounou. Néamoins, il prend sa nouvelle fonction très à cœur et s’efforce d’aider Joan comme il peut.