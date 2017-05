American wives - Saison 02 Episode 15 - Le cercle d'amis  

La fille de Joan et Roland pleure en permanence et ses parents ont beaucoup de mal à la calmer. Seule la mère de Roland, Vivian, semble avoir le pouvoir de la calmer. Les relations entre mère et fils sont tendues malgré les efforts de Joan. Claudia révèle accidentellement à Michael le secret de Denise. Ces deux derniers ont une explication. Les amies de Denise font une liste de choses que celle-ci doit faire pour devenir une femme moderne. Denise a envie d’un tatouage. Jennifer Connor fait la connaissance de la petite bande. Mais celle-ci n’aime pas la jeune femme intriguante. Cette dernière propose de faire un calendrier pour collecter des fonds pour le groupe de soutien aux familles. Chase voit d’un mauvais oeil la participation de sa femme à ce calendrier.