American wives - Saison 02 Episode 3 - Mon ami Harry  

La famille Holden est en pleine crise. Claudia ne se remet pas de la mort de sa fille et se coupe peu à peu des siens, Emmalyn se sent mise à l’écart et le général qui tente tant bien que mal de s’occuper d’elle se sent aussi délaissé par sa femme. Alors que Claudia est devant la porte de l’église un dimanche matin, hésitant à y entrer, elle est abordée par un vieil homme étrange, un messager.