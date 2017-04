Pour avoir tué un terroriste et évité ainsi une fusillade et la mort de plusieurs personnes, Trevor, qui est blessé, est renvoyé chez lui et accueilli en héro, mais si la plaie guérit vite, ses doutes quant à son propre mérite ne font que s’amplifier, d’autant qu’il est attendu par les télés et radio locales qui veulent à tout prix raconter son histoire.