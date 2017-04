Denise est de plus en plus attirée par le docteur Getti qui profite de toutes les occasions pour rester en sa compagnie. Roland s’est aperçu de son trouble et tente de la raisonner, ça n’est sans doute qu’une passade, lui même regrette d’avoir succombé à la tentation pour une aventure qui a failli lui coûter son mariage. Elle l’écoute et décide de prendre de la distance.