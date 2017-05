American wives - Saison 03 Episode 10 - La chanteuse et l'enfant  

Roxy veut aider une ancienne chanteuse à retrouver son fils, mais après toutes ces années d’absence, la partie n’est pas gagnée. Joan est malade à l’idée de rater toutes les « premières fois » de sa fille à cause de ses déplacements. Pamela a perdu son portefeuille et sans ses papiers d’identité, elle est bloquée à la base et ne peut rien faire. Michael a donné une promotion à Frank, mais il a toujours du mal à se retrouver face à Denis, à qui il reproche ses écarts de conduite.