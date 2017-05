American wives - Saison 03 Episode 7 - L'union fait la force  

Trevor a ramené le chien Lucky à la maison et Roxy, à qui ça ne plait pas du tout, souhaiterait s’en débarrasser. Frank et Denise se sont avoué qu’ils s’aimaient toujours et ont décidé de se donner une seconde chance. Ils abandonnent leurs projets de divorce et vont voir un médiateur. Claudia et Michael vont héberger pendant quelques temps Haneen , une jeune Irakienne, dont toute la famille a été tuée et qui doit subir une opération. Le fait que Claudia installe Haneen dans la chambre d’Amanda bouleverse Emmeline.