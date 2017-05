American wives - Saison 03 Episode 8 - Le tricheur  

Joan et Evan vont devoir s’affronter lors d’un exercice de simulation de guerre. Evan est bien décidé à écraser Joan et il est prêt à tout, même au pire, pour ressortir vainqueur du combat. L’opération de Haneen s’est très bien passée et elle doit repartir très bientôt en Irak. Afin de l’aider, Claudia demande à l’association d’aide aux familles de débloquer un peu d’argent pour la jeune fille, mais Jennifer n’est pas d’accord et exige que la décision soit soumise à un vote.