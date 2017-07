American wives - saison 06 Episode 10 - En toute intégrité  

Michael est chargé de mener l’enquête au sein des troupes commandées par Kevin Clarke dans l’affaire du sauvetage au Narubu qui a coûté la vie à une douzaine d’orphelins abandonnés sur place par les militaires. Il doit déterminer si oui ou non cela constitue une faute passible de sanctions. Tout la base est donc en proie à un stress intense que chacun gère à sa manière, Kevin en hurlant sur sa femme, celle-ci en se rabattant sur ses anxiolitiques, Roxy en soutenant son mari envers et contre tout et Frank en s’enfermant dans le silence, hanté par l’image des enfants. De son côté Roland est aux prises avec un homme qui prétend être le père de David.