American wives - saison 06 Episode 11 - La beauté du geste  

Denise propose Claudia de lui donner un de ses reins car elles sont compatibles, mais Frank pense que c'est trop risqué. Il craint de perdre Denise et s'y oppose fermement. Mais quand Michael lui parle du calvaire de Claudia, Frank prend conscience de la beauté du geste de sa femme. Pendant ce temps, Roland, Joan et Claudia discutent des questions juridiques concernant le père biologique de David. Ils craignent que celui ci veuille leur enlever David. Roland propose à Joan de le rencontrer pour savoir quelles sont réellement ses intentions, avant de se lancer dans un procès. L'entrevue et tendue. Mais finalement David demande à faire la connaissance de son père qui ne semble vouloir rien d'autre que connaître son fils. Denise met Tanya en garde au sujet de sa relation avec Hanson.