American wives - saison 06 Episode 13 - Dernier recours  

Gloria et Hector n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord au sujet du travail de Gloria au Hump. Et au moment où Gloria semble prête à se ranger aux exigences de son mari, Roxy rencontre des problèmes avec sa grossesses et demande à Gloria de l'épauler au bar,car elle va devoir ralentir le rythme. Du coup Hector déçu va se soûler dans un autre bar et rencontre Penny avec laquelle il va tromper Gloria. Michael et Frank offrent des vacances à leur femmes dans une villa isolée sur la plage.Mais les deux femmes croisent la route d'un psychopathe qui va les séquestrer dans la maison. Et que Denise finira par tuer.