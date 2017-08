American wives - saison 06 Episode 14 - Remords et conscience  

L’enquête sur le meurtre de Thomson, le jeune homme que Denise a tué en légitime défense, est enfin terminée et démontre qu’il s’agissait d’un tueur en série. Si en apparence Denise et Claudia s’en sortent plutôt bien, Denise est rongée par la culpabilité d’avoir supprimé la vie, elle qui de par son métier, se consacre à soigner les autres. Hector aussi est rongé par la culpabilité d’avoir trompé sa femme, Alors qu’il était sur le point de tout lui avouer, devant la déclaration d’amour de celle-ci, il se rétracte et la rassure. Marcus est pris par un autre genre de remords, il a mis David en danger, sans le vouloir, et Roland compte bien le lui faire payer très cher.