Pamela et Chase invitent Roxy et Trevor à passer un week-end à Miami avec eux. Un médecin incompétent accuse Tanya d'être responsable d'une faute professionnelle (erreur de prescription) qu'il a commise. Tanya risque de perdre son poste. La fille de Jackie quitte son pensionnat et rend visite à ses parents à Fort Marshall pour la première fois.