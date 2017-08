American wives - saison 06 Episode 17 - Premiers pas  

Roxy tente de convaincre Trevor de quitter l'armée et d'accepter l'offre de Chase.Trevor n'en a pas du tout envie et des tensions naissent dans le couple.Mais Martha,la mère de Roxy parvient à la convaincre qu'elle doit accepter son mari pour ce qu'il est. Pendant ce temps, Denise envisage de devenir infirmière praticienne, et donc de reprendre ses études. Jackie a de grosses difficultés avec sa fille qui a pris sa mère en grippe et manipule son père.Kevin lui a d'autres soucis puisqu'il doit repartir plus tôt que prévu pour l'Afghanistan.Charlie annonce à Nicole qu'elle veut porter leur premier enfant par insémination artificielle. On retrouve tout le monde cinq mois plus tard,lors de la fête prénatale organisée pour Roxy.Mais au moment de rejoindre ses amis,Roxy annonce à Trevor qu'elle vient de perdre les eaux. Charlie n'est toujours pas tombée enceinte. En revanche Penny arrive chez Gloria et Hector,réconciliés, avec le ventre rond.