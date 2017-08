American wives - saison 06 Episode 18 - Coûte que coûte  

Roxy arrive en trombe à la maternité, sur le point d’accoucher. Le premier bébé sort sans difficulté, mais le deuxième manque d’étouffer, étranglé par le cordon ombilical. Né interte et réanimé par le personnel médical, le bébé est emmené en soins intensifs. Roxy et Trevor vont vivre les 24 heures les plus difficiles de leur vie, personne ne pouvant prédire si le petit garçon va s’en sortir. Dans la salle d’attente, tout le monde est inquiet, y compris Gloria qui a découvert le matin même que Penny, l’aventure d’un soir d’Hector, est enceinte. Elle prétend que c’est de lui, Hector est persuadé que c’est un coup monté pour lui soutirer de l’argent. Il accepte, de mauvaise grâce de se soumettre à un test de paternité, et Gloria envisage dès à présent le pire...