American wives - saison 06 Episode 21 - Sous conditions  

Bien que son père le lui ait interdit, Sophie décide de rendre visite à ses parents, et surtout à son père qu’elle adore et avec qui elle a habituellement de bons rapports, contrairement à sa mère qu’elle déteste. Pourtant, c’est Jackie qui va se révéler sa meilleure alliée dans la confrontation avec son père rendu particulièrement agressif par l’infirmité. De son côté Roxy doit vendre le bar avant de partir, mais négocier avec son seul client potentiel lui pose problème. Trévor lui fait remarquer que négocier avec n’importe quel acheteur lui poserait problème, donc elle se résoud à rappeler Lou et à lui proposer un marché, à ses conditions à elle.