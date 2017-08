American wives - saison 07 Episode 0 - Un seul être nous manque...  

Michael annonce le décès de Claudia à leurs amis de la base, et tous sont sous le choc. Michael lui-même a du mal à accuser le coup, aussi Denise lui propose de l’aider à organiser le retour d’Allemagne de la dépouille de son épouse, ainsi que d’organiser ses funérailles. Michael qui est effondré accepte son offre, il ne se sent pas le courage de tout gérer. Pamela et Roxy réussissent à se libérer pour venir à l’enterrement de leur amie, et tous les amis se réunissent chez Denise pour évoquer leurs souvenirs respectifs aux côtés de Claudia. Ils vont vivre des heures difficiles que leur amitié solide va les aider à surmonter.