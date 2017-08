American wives - saison 07 Episode 1 - Passer la main  

Roxy et Pamela reviennent à Fort Marshall pour l’enterrement de Claudia. C’est un moment particulièrement émouvant pour tous, et la joie des retrouvailles cède vite le pas à la tristesse d’avoir perdu une amie. Roland en profite pour apprendre à Denise qu’il va partir pour quelques mois, suite à une proposition professionnelle, et Michael a toutes les peines du monde à convaincre Emmeline de reprendre ses études au lieu de rester s’occuper de son père. Avant de repartir chez elle, Roxy rencontre Holly, une jeune femme récemment arrivée sur la base, à qui elle propose de travailler avec Gloria.