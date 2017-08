American wives - saison 07 Episode 2 - De nouvelles expériences  

Kevin, pas totalement remis, décide de retourner en Afghanistan, près de ses hommes, au grand dam de Jackie. Denise retrouve Maggie et Latasha dans le bureau de la principale du collège où elles sont convoquées, leurs garçons ayant commis une grosse bêtise. Joan est furieuse d’être rappelée avec ses hommes en Amérique. Une explosion secoue la base d’opération avancée en Afghanistan où sont stationnés les soldats de Fort Marshall. Toutes les femmes du fort sont ébranlées et très inquiètes à l’annonce de l’attentat, n’ayant pas d’informations sur les conditions et le bilan du drame.