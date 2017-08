American wives - saison 07 Episode 3 - De retour à la maison  

A son retour de déploiement, Joan se montre agressive et distante avec Roland. Ce dernier ne comprend pas son comportement. Elle lui explique qu’elle est toujours d’accord pour qu’il parte plusieurs mois à Baltimore pour son travail mais qu’elle refuse qu’il emmène les enfants. Roland n’est pas d’accord. Ce n’est pas du tout ce qui avait été décidé au départ, et leurs rapports deviennent de plus en plus tendu, jusqu’à ce que suite à l’intervention de Denise auprès de Joan, cette dernière accepte de négocier. Jackie demande à Holly de préparer ses fameuses tartes pour un diner qu’elle organise pour les hauts gradés de la Base. Holly est à la fois flattée et inquiète de ne pas réussir à préparer les nombreuses patisseries que Jackie lui a commandé. Elle décide de se faire aider pas Gloria.