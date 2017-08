American wives - saison 07 Episode 5 - Départs difficiles  

Denise, qui vient d’aider Michael a vider l’armoire de Claudia pour une grande collecte de vêtements à qui il souhaite offrir toutes les affaires de sa défunte femme, n’arrive plus à gérer la disparition de son amie et craque littéralement à l’hôpital en s’occupant d’une patiente qui présente le même diabète que Claudia. Le départ proche d’Eddie pousse Caroline à demander à sa mère de la recueillir chez elle, et Pat qui est également appelé part l’annoncer à Gloria qui prend très mal cette nouvelle, se sentant utilisée par le jeune homme dont elle ignore toujours les origines.