American wives - saison 07 Episode 8 - Tourner la page  

La cérémonie de l’inauguration du miroir d’eau dédié à la mémoire de Claudia approche. La veille, Michael participe à un gala de charité où il retrouve Kat et se rapproche ostensiblement de celle-ci. Roland rentre en avance pour profiter de sa famille et Joan lui avoue qu’elle est prête à donner sa démission et partir s’installer avec lui à Baltimore. Gloria donne rendez-vous à Penny à la clinique où celle-ci doit passer ses derniers examens de grossesse. Le lendemain, rien ne se passe comme prévu, à commencer par Denise qui se retrouve bloquée à l’hôpital, Penny y est amenée en urgence, elle vient d’être percutée par une voiture...