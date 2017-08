American wives - saison 07 Episode 9 - Fin de mission  

Alors que Hector est très ému en contemplant la photo du fils qu’il a eu avec Penny, Gloria confie à Holly, toute sa peine concernant le décès de la jeune maman, et elle est très choquée que cette dernière soit morte seule, abandonée de tous, même de ses parents. L’unité a reçu l’ordre de rentrer de quitter l’Afghanistan pour rentrer à la base. Les femmes se réjouissent de ce retour inattendu. Gloria apprend à Jackie que Patrick a décidé de rompre avec elle. Cette dernière bien qu’étrangère à cette décision culpabilise et voudrait pouvoir arranger les choses entre son fils et la jeune femme. Peu avant son retour au pays, l’Unité est victime d’une attaque sur le sol afghan, faisant de nombreuses victimes.