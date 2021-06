Amy Winehouse, 10 ans déjà : le destin tragique de la diva de la soul

Le samedi 23 juillet 2011, il y a tout juste 10 ans, Amy Winehouse est retrouvée morte chez elle, à Londres. Fauchée en pleine gloire à 27 ans. Cause du décès : elle a 4,16 g d’alcool dans le sang. Mais quels secrets cachent ce destin tragique ? Qu’est-ce qui a vraiment tué Amy Winehouse ? Ce documentaire revient en détails sur la carrière météorique de celle que tout le monde surnomme encore la «Diva du Soul», afin de comprendre les raisons du destin tragique de la jeune star.Grâce à de nombreux témoignages, à commencer par ceux de ses plus proches amis, vous découvrirez un portrait rare et touchant de la chanteuse au style inimitable. Un éclairage inédit sur le diamant brut de la musique.