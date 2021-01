Anne Roumanoff - Aimons-nous les uns les autres et plus encore

TMC offre à ses téléspectateurs le spectacle de l’une des humoristes préférées des Français : Anne Roumanoff qui porte un regard sans concession sur la société française !Dans « Aimons-nous les uns les autres et plus encore », la pétillante femme en rouge est plus mordante que jamais pour croquer à pleines dents dans l’actualité. Rien n’échappe à son regard acéré : la crise de la dette, les stagiaires, la quête du bonheur, les smartphones, les diktats alimentaires… Elle sait raconter mieux que personne l’égoïsme et la superficialité de notre époque.Comme toujours, la cuisine d'Anne Roumanoff se veut savoureuse, colorée, nouvelle tout en étant généreuse et excellente pour la santé !Ce one-woman-show est un cri du cœur dans lequel chacun peut y trouver son compte ou reconnaître son voisin : une fantasmeuse sur le Net, des parents d'élèves névrosés, une conseillère municipale très à droite qui tombe amoureuse d'un Tunisien, une touriste américaine qui ne parvient pas à attirer l'attention du serveur...Anne Roumanoff parvient, avec finesse et humanité, à nous faire sourire de tout ce qui nous angoisse. Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle ? Rions donc de tout ce qui va mal plutôt que d’en pleurer…