Anne Roumanoff : l’histoire d’un succès

Depuis plus de trente ans, celle que l'on appelle « La dame en rouge » fait rire la France avec son humour subtil et son style inimitable. De la jeune fille qui débarque dans l'émission « La classe » au milieu des années 80 jusqu'à son dernier spectacle, ce documentaire propose de plonger dans son univers singulier et son histoire étonnante. Au travers d’entretiens avec ses proches, ses amis et ceux qui l'ont connue sur scène ou dans l'intimité, vous découvrirez le parcours d'une artiste à part. Anne Roumanoff se raconte également avec une sincérité bouleversante, accompagnée du témoignage rare et à coeur ouvert de sa fille Marie Vaillant.