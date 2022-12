Anne Roumanoff, Tout va presque bien – Bobino 2022

Avec son regard tendre et lucide sur la société française de 2022, Anne Roumanoff réussit à nous faire rire de cette période compliquée.Le résultat des présidentielles, les femmes divorcées, le politiquement correct, le télétravail, les rencontres amoureuses, une influenceuse obsédée par ses likes, les cookies des ordinateurs qui nous espionnent mais aussi une voyante qui vous incite à être plus attentif dans votre couple… Tout ne va pas très bien mais avec après cette soirée avec Anne Roumanoff, on se sent vraiment mieux !