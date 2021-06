Séries & Fictions

C’est le plus grand des voleurs. Oui, mais c’est un gentleman… Comme le chantait Jacques Dutronc, le plus connu des gentleman-cambrioleur reprend du service sur TMC. Georges Descrières dans son rôle le plus célèbre : celui d’Arsène Lupin. Retrouvez le personnage mythique des romans de Maurice Leblanc dans une série restée culte tous les samedis soirs sur TMC