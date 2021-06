AVANT PREMIÈRE - Arsène Lupin : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

Arsène Lupin, la série culte des années 70 avec Georges Descrières arrive le samedi 12 juin sur TMC. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

La série culte d'Arsène Lupin revient sur vos écrans, le samedi 12 juin à 21h05 sur TMC. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

La série

C’est le plus grand des voleurs. Oui, mais c’est un gentleman… Comme le chantait Jacques Dutronc, le plus connu des gentleman-cambrioleur reprend du service sur TMC. Georges Descrières dans son rôle le plus célèbre : celui d’Arsène Lupin. Retrouvez le personnage mythique des romans de Maurice Leblanc dans une série restée culte tous les samedis soirs sur TMC



Si vous avez manqué le début...

Arsène Lupin cambriole la villa du député Daubrecq. Alors qu'il a subtilisé une toile, il entend un coup de feu. L'un de ses deux complices est blessé et un domestique assassiné. Juste avant d'être arrêté par la police, son autre complice a le temps de lui confier un bouchon de carafe en cristal...



Rendez-vous le samedi 12 juin à 21 heures sur TMC