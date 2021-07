Arsène Lupin - S01 E09 - La Chimère du calife

Jenny Saphir et Arsène Lupin ont vécu une histoire d’amour passionnée ensemble. Quelques années plus tard Jenny, jeune danseuse, a épousé Prévailles, riche homme d’affaires grâce auquel sa carrière a décollé. Arsène Lupin décide de réapparaître dans sa vie afin de la mettre en garde contre le danger qu’elle court à cause d’un saphir de Gengis Khan qu’elle possède et qui semble être frappé d’une étonnante malédiction…