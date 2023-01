Duels à Davidéjonatown – La pièce culte d’Artus comme au cinéma

Il dégaine les répliques comme on dégainerait une arme, Artus c’est l’humoriste aux sketchs aussi rythmés qu’un western. Dans cette toute dernière version de son spectacle, de nouvelles séquences mi-fiction, mi-scène ont été réalisées spécialement pour une soirée riche en émotions car à Davidéjonatown, un patelin perdu du Far-West. Les habitants doivent élire leur nouveau shérif en opposant des candidats dans des duels à mort. Billy, modeste éleveur de cochons et éperdument amoureux de son amie d’enfance, Jane, apprend qu’il a été inscrit à son insu à la mortelle compétition. Sera-t-il le nouveau shérif ? Épousera-t-il enfin celle qu’il aime secrètement depuis son plus jeune âge ?