Duels à Davidejonatown - La pièce culte d’Artus comme au cinéma

Retrouvez le spectacle culte d’Artus, ainsi que des séquences fictionnées réalisées spécialement pour cette soirée. Les habitants de Davidéjonatown, un patelin perdu du Far West, doivent élire leur nouveau shérif en opposant les candidats dans des duels à mort. Billy, modeste éleveur de cochons pacifique et naïf, deviendra-t-il le shérif de Davidéjonatown et épousera-t-il enfin celle qu’il aime secrètement depuis sa tendre enfance, Jane ? Suspense...