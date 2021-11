Ary Abittan - My story

C’est à l’Olympia qu’Ary Abittan a terminé la grande tournée de son spectacle My Story. Acteur triomphant sur grand écran avec les films "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu", "Les Visiteurs 3" et "Débarquement immédiat", l'humoriste nous divulgue, dans ce one-man-show, des anecdotes aussi croustillantes qu'hilarantes sur sa vie !Son enfance, son mariage, son divorce, son célibat, sa famille recomposée ou encore ses enfants, Ary Abittan passe au peigne fin les moments marquants de son existence avec rire, émotion et beaucoup d'autodérision !