Benoît Gênant Officiel

Comédie • Mini-série

Depuis son fief de la ville de Puteaux "la Monaco des Hauts de Seine", Benoit Gênant est à la tête de BG immo, une petite agence immobilière. Multipliant les interventions maladroites sur les réseaux sociaux, Benoit est inébranlable dans sa positivité et sa réussite future. Mais les comptes sont dans le rouge. Il est donc décidé à réagir en suivant scrupuleusement une ligne de conduite très claire, que ce soit dans l'immobilier ou dans sa vie: "faire n'importe quoi". Benoit n'est peut être pas le plus grand agent immobilier des Hauts de seine mais c'est sûrement le plus gênant.