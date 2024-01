Le grand bêtisier de Noël - Partie 2

Plongez dans une compilation hilarante des moments les plus mémorables de l'année, avec des fous rires et des gaffes au rendez-vous. C’est Noël, alors beaucoup de cadeaux en perspective : un hommage aux 16 ans de « 50’Inside » présenté par l'inimitable Nikos Aliagas. Le plus drôle de « Quotidien » et de ses invités. Mais ce n'est pas tout ! Préparez-vous à éclater de rire en découvrant les images les plus drôles de Noël sur Internet. Des animaux, des Pères Noël étonnants, beaucoup de pulls colorés pour être au top pour les fêtes de fin d’année, bref, tout est réuni pour passer une bonne soirée. Un rendez-vous incontournable pour célébrer Noël avec des éclats de rires et une dose de bonne humeur !