Bis

Gynécologue, marié et père d'une adolescente, Patrice s'est lassé de son existence qu'il trouve fade et ennuyante. Il s'en plaint à son ami d'enfance, Eric. Ce dernier, restaurateur divorcé sans enfant, accumule les conquêtes et les dettes. Patrice lui confie envier sa vie sans attaches. Lors d'une soirée arrosée, les deux amis sont propulsés en 1986, l'année d'obtention de leur baccalauréat . Ce retour dans le passé va-t-il être l'occasion de changer le cours de leurs existences ?

