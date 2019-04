Burger Quiz - Alain Chabat reprend du service pour Marion Cotillard, Guillaume Canet, Gilles Lellouche et Laurent Lafitte

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TMC |

Toujours dans un décor de fast-food, Ketchup et Mayo, deux équipes composées d’un candidat anonyme accompagné de deux personnalités, s’opposeront dans un face à face de questions. L’enjeu pour chacune des équipes est d’obtenir un maximum de « Miam ». Pour cela, une série de 4 manches « alléchantes » : « Les Nuggets », « Le Sel ou le Poivre », « Les Menus » et « L’Addition » avec son mythique « Cheesebuzzer ». Le premier trio à totaliser 25 « Miam » affrontera la dernière épreuve « Le Burger de la Mort ». A la clé, de nombreux cadeaux à remporter…

Un casting exceptionnel !

Grâce à un casting 5 étoiles, bonne humeur et humour seront au rendez-vous mercredi 01 Mai à 21:00. Alain Chabat recevra Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Guillaume Canet et Laurent Lafitte. Puis il recevra Pierre Niney, François Civil, Ludivine Sagnier et Aure Atika. Ensuite retrouvez les meilleurs moments de la saison !





Burger Quiz - Mercredi 1er mai à 21h sur TMC