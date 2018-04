Burger Quiz, présenté par Alain Chabat, revient le mercredi 25 avril sur TMC

Par I.B | Ecrit pour TMC |

C’est officiel, Bruger Quiz est de retour ! Seize ans après son arrêt, le jeu le plus loufoque du PAF, revient sur TMC le mercredi 25 avril à 21h sur TMC. Il sera présenté par son créateur : Alain Chabat. Le jeu est toujours construit sur la thématique du burger, mais de nombreuses nouveautés sont à prévoir : comme des fausses publicités "délicieuses", des parodies "succulentes" ou des questions en images et en musique "savoureuses".

Le principe : dans un décor de fast-food, Ketchup et Mayo, deux équipes composées d’un candidat anonyme accompagné de deux personnalités, s’opposeront dans un face à face de questions humoristiques et fantaisistes ! L’enjeu pour chacune des équipes est d’obtenir un maximum de "Miam" ! Pour cela, une série de 4 manches "alléchantes" : "Les Nuggets", "Le Sel ou le Poivre", "Les Menus" et "L’Addition" avec son mythique "cheesebuzzer" ! Le premier trio à totaliser 25 "Miam" affrontera la dernière épreuve sobrement intitulée "Le Burger de la Mort" !

Jean-Paul Rouve, Gérard Darmon, Audrey Tautou et Bigflo & Oli viendront prêter main-forte... ou pas aux candidats pour trouver un maximum de bonnes réponses !

De nombreux cadeaux sont à gagner ! Bonne humeur et humour seront, sans aucun doute, au rendez-vous.