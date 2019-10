Alain Chabat fait sa grande rentrée avec un peu de retard. Jean-Paul Rouve, Gérard Darmon, Jérôme Commandeur, Alison Wheeler et Helena Noguerra seront eux aussi de la partie.

Burger Quiz fait son grand retour sur TMC à partir du 20 novembre à 21h15 ! C'est parti pour une quatrième saison du jeu télé culte désormais diffusé par TMC. Au programme : le grand Patron Alain Chabat va faire son grand retour. Pour cette première salve d’épisodes, plusieurs Patrons : Alain Chabat, aux commandes tous les mercredis, et aussi Jean-Paul Rouve, Gérard Darmon, Jérôme Commandeur et 2 nouvelles Patronnes : Alison Wheeler et Helena Noguerra !

BURGER QUIZ : 2 épisodes inédits tous les mercredis à 21h15 sur TMC