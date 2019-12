Pour Noël, Alain Chabat aux commandes de Burger Kidz !

Mercredi 25 décembre à 21h15, c'est "Burger Kidz" avec Alain Chabat et Helena Noguerra sur TFX !

Pour la soirée de Noël, Alain Chabat et Helena Noguerra prennent les commandes de Burger Kidz.



Burger Kidz c’est pareil que Burger Quiz sauf que les candidats sont des enfants âgés de 7 à 9 ans. Alain Chabat recevra Alice Belaïdi, Helena Noguerra, Alban Ivanov et Manu Payet. Helena Noguerra recevra Manu Payet, Alban Ivanov, Monsieur Poulpe et Anne Depétrini.



BURGER QUIZ, emmené par Alain Chabat et son équipe (Jérôme Commandeur, Sandrine Kiberlain, Héléna Noguerra Jean-Paul Rouve, Pio Marmaï…), est devenu le rendez-vous incontournable des mercredis soir, qui continue à faire rire et twitter les téléspectateurs. L’émission est à de très hauts niveaux jusqu’à 1,5 million de téléspectateurs. Le public de TMC se souviendra longtemps du vibrant hommage de Burger Quiz à Gérard Darmon. Et ne manquez pas Burger Kidz, mercredi 25 décembre.