3615 code Chabat - Le patron dépassé par la technologie...

Thierry Lhermitte, Manu Payet, Alice Belaïdi et Norman ont répondu présent à l’invitation d’Alain Chabat. En tant que parrain de la Fondation de la Recherche Médicale, Thierry Lhermitte souhaite sensibiliser les téléspectateurs sur l’appel aux dons par SMS. Mais le numéro à composer correspond au code postal de Levallois-Perret, simple coïncidence ? De plus, Alain Chabat semble confondre SMS et appel téléphonique... Extrait de l’émission Burger Quiz du mercredi 11 décembre 2019. Retrouvez la quatrième saison de Burger Quiz tous les mercredis à 21h15 sur TMC et tous les jours sur MYTF1.